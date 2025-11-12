融資名目で現金3540万円をだまし取ったとして福岡県北九州市の元工務店の代表取締役の男（49）が詐欺の疑いで逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、福岡県北九州市に住む元工務店の代表取締役の男（49）です。警察によりますと男は金融機関から融資名目で現金をだまし取ろうと考え、山口市内の金融機関に対して今年3月3日から17日にかけ自身が代表取締役を務める工務店の山口支店の新築工事資金名目で融資を申し込み、この