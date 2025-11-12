耳に残る「ひっつきもっつき」を商品名にした広島の新たな土産が人気を集めています。１２日朝、広島市の本通商店街にある「長崎屋」の前には、開店を待つ人の行列ができていました。■並んでいた人「きょうは”ひっつきもっつき”を買いに母と並んでいます。１回は食べてみたいと思って」並んでも買いたい商品とは、一体どんなものなのでしょうか。■長崎屋長崎清一 社長「こちらのひっつきもっつきという商品が、今大変