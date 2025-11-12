17歳の少年を特殊詐欺の実行役に勧誘したなどとして、リクルーターの男らが逮捕されました。 【写真を見る】インスタで｢もうかる仕事。簡単に言うと詐欺です｣ 17歳少年を特殊詐欺の実行役に勧誘した疑い 自称会社員の25歳男ら2人を逮捕 男は20人以上のリクルーターを束ねていたか 逮捕されたのは、住居不定・自称会社員の山下大輝容疑者25歳と愛知県半田市の会社役員･野田大智容疑者25歳です。警察によ