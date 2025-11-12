広島市内のインフルエンザの患者報告数が、今シーズン初めて注意報レベルの基準を上回り、市は注意を呼びかけています。 市によりますと、３日からの１週間で１医療機関あたりの患者報告数が１１．２３人となり、注意報レベルの基準となる１０人を上回りました。 学級閉鎖や学校閉鎖なども増加しており、今シーズンは１１日までに５０施設にのぼっています。 市は手洗いの徹底やマスクの着用を呼びかけています。