モデルでタレントのトラウデン直美（26）が12日までに自身のインスタグラムを更新。近況を報告した。トラウデンは「先週末、全日本馬場馬術大会2025に5課目で出場しました！」と書き出し、馬にまたがる写真を投稿。「予選ではミスはありつつもいいパフォーマンスができ、8位入賞で決勝に進むことができました決勝ではあまりよい結果は残せませんでしたが、とてもいい経験になりました。今回は決勝に進むことが目標だったの