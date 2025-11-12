迅速かつ適切な救急救命につなげます。最先端の医療機器を搭載し、さまざまな場面で活躍する最新鋭の救急車両が12日、石川県に寄贈されました。12日、石川県の馳知事のもとを訪れた医療関係者たち。贈呈したのは、最新鋭の医療機器を搭載した救急車です。 総額は約3400万円。中には保育器が備え付けられており、約200グラムの新生児も搬送することができるといいます。最大8時間、稼働するという人工呼吸器も装備され、医療体制