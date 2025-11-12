高市首相の台湾有事に関する国会答弁をめぐり、中国の大阪総領事がSNSで、「汚い首は斬ってやるしかない」などと投稿したことを受けて、日本維新の会は12日、総領事の国外退去も含めた断固とした対応をとるよう政府に申し入れました。日本維新の会は先ほど、総理官邸を訪問し、政府の対応について申し入れを行いました。党として中国政府に抗議し謝罪を求めるとした上で、総領事をペルソナ・ノン・グラータ＝好ましからざる人物と