今年4月、名古屋の栄で車が暴走して男女7人が重軽傷を負った事故で、車を運転していた女性が在宅起訴されました。 過失運転致傷の罪で在宅起訴されたのは、岐阜県可児市の75歳の女性です。 起訴状などによりますと、女性は今年4月、名古屋市中区栄で乗用車を運転し、施設の地下駐車場から車道に出る際、アクセルとブレーキを踏み間違えて時速約40キロで歩道上を暴走させ、乳児を含む男女7人に重軽傷を負わせた罪