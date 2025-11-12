原発再稼働をめぐる知事の『判断』いよいよ大詰めを迎えています。花角知事は午前の会見で、再稼働に関する県民意識調査の結果について「傾向が把握できた」と評価を述べました。そして午後からは、柏崎市・刈羽村のトップと面会。さらに周辺住民との意見交換に臨みました。近く、最終判断を示す意向です。 花角知事は、今日の定例記者会見で柏崎刈羽原発の再稼働について実施した『県民意識調査』の結果について「傾向が把握