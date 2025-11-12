東京・浅草のホテルでは今、高知の食材をふんだんに取り入れた料理が提供されています。グリエした四万十麦酒牛のウチモモ肉を、土佐の天日塩を使った赤ワインソースで仕上げた肉料理。高知産のクエのアラから取ったスープで仕立てた、フカヒレの姿煮。今、東京浅草の高層ホテル・浅草ビューホテルでは館内5つのレストランやラウンジなどで高知の食材を取り入れた期間限定の食のイベントが開催されています。こ