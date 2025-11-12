(C) Disney JVCケンウッドはVictorブランドより、ディズニーストアとの共同企画となるワイヤレスヘッドフォンを11月20日に発売する。「HA-S60W」をベースとしたディズニーモデルで、ディズニーキャラクター「ミッキーマウス」と「ベイマックス」をデザインした2モデルを用意。価格はオープンで、市場想定価格は8,500円前後。ディズニーフラッグシップ東京、全国のディズニ