ドル円一時１５４．９１レベル、１５５円の大台に接近＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、円売りが継続している。ドル円は足元で154.91レベルに高値を伸ばしており、155円が目前に迫っている。クロス円も堅調。ユーロ円は179.29レベルと史上最高値を更新している。ポンド円は英政治の不透明感で、売りが強まる場面があったが、再び円安方向への動きを見せている。 USD/JPY154.89EUR/JPY179.29GBP/JPY203.29