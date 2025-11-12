ドル指数は下げ一服も、狭いレンジに留まる＝ロンドン為替 ドル指数は下げ一服。昨日まで５営業日連続で低下していた。本日は９９．４６４から９９．６１７と前日ＮＹ終値９９．４４３をやや上回る水準で推移している。明日の東京朝方に米下院で１回目のつなぎ予算案採決が行われる予定になっており、ドル相場は待ちの姿勢となっている。 ドルインデックス＝99.59(+0.15+0.15%)