欧州株総じて堅調、米政府機関の閉鎖解除を期待 東京時間18:56現在 英ＦＴＳＥ100 9894.51（-5.09-0.05%） 独ＤＡＸ24364.61（+276.55+1.15%） 仏ＣＡＣ40 8225.30（+69.07+0.85%） スイスＳＭＩ 12763.58（+61.50+0.48%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間18:56現在 ダウ平均先物DEC 25月限48111.00（+81.00+0.17%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6898.2