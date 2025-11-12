秋の火災予防運動にあわせて幼稚園児などがパレードを行い、「火の用心」を呼びかけました。 大分県大分市の中心部では、12日地元の子供たちなどが防火パレードを行いました。 大分市中心部 子供たちは太鼓やカスタネットなどの楽器を演奏しながら、元気いっぱいに火災への注意を呼びかけていました。 ◆参加した子供「火遊びをしません」 「火事に気を付けます」 大分市中心部