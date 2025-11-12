帰国したパラアイスホッケー日本代表＝12日、羽田空港パラアイスホッケーのミラノ・コルティナ冬季パラリンピック最終予選（ノルウェー）で2大会ぶりのパラ出場を決めた日本代表が12日、羽田空港に帰国し、主将の熊谷（長野サンダーバーズ）は「最後まで諦めず戦った結果、1位通過となり本当に良かった」と喜びを口にした。韓国との初戦を落としたが、そこから4連勝で切符を獲得した。第2戦のスロバキア戦は1―2の残り1分5秒で