さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。11月10日（月）に放送された同番組に加護亜依が出演し、10代のときの喫煙報道を振り返った。加護はカフェで撮られたという“喫煙写真”の驚きの裏側を語り…。【映像】「よく見るとタバコを持っていない」!? 当時の実際の記事もともと大好きだったモーニング娘。に12