12日午後、柏崎刈羽原発の再稼動をめぐり、花角知事・柏崎市の桜井市長・刈羽村の品田村長が三者会談を開きました。 さきほど柏崎市長と刈羽村長が取材に応じました。 ■柏崎市 桜井雅浩市長 「早く決断をいただきたいと申し上げた。」 ■刈羽村 品田宏夫村長 「政治家・花角さんが政治決断をすることです。それにとやかく口を挟まない。大変だろうが、しっかり頑張ってやってください。それだけ。」 花角知事は、柏