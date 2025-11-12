（新竹中央社）北部・新竹県の義民高校に11日、修学旅行で訪台した兵庫県立千種高校の2年生の生徒や教員約30人が訪問した。両校の生徒はロボットカーの製作を行い、交流や学びを深めた。千種高は昨年にも修学旅行で義民高を訪問。その際、両校は姉妹校協定を締結した。この日は、教科や分野を横断した学びで課題発見・解決能力を育む「STEAM教育」の取り組みを実施。ロボットカーのプログラミングや組み立て、回路接続などを行った