Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2025年11月12日は、アウトドアや災害時の“電力不安”を、これ1台でスマートに解消してくれる、Anker（アンカー）のポータブル電源「Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station」がお得に登場しています。■この記事で紹介している