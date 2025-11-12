大分や熊本で多数の覚せい剤を販売したなどとして摘発された男女2人に対し、大分地裁は12日、懲役7年と罰金、追徴金の付いた実刑判決を言い渡しました。 【写真を見る】覚せい剤密売で収益1000万円超男女2人に懲役7年と罰金・追徴金の実刑判決大分地裁 麻薬特例法と覚醒剤取締法違反の罪で実刑判決を受けたのは、熊本市の無職・石原僚太郎被告（47）と、住所不定・無職の池端綾子被告（47）です。 判決によりますと、2人は2