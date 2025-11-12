新発田市でクマの出没情報を受け、警戒にあたっていた猟友会の80代男性がクマに襲われケガをしました。男性は自らクマを駆除したということです。 警察と新発田市によりますと、午前9時30分ごろ、新発田市二本木の農道で猟友会の80代の男性が体長約1.5mのクマに襲われました。男性は顔や右足にケガをしましたが、自ら銃でクマを駆除しました。 その後、血を流した状態で新発田市内の病院に搬送されましたが、命に別状はあり