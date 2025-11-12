芸術の秋です。山形市できょうから希少な木材を使った作品展が開かれています。 【写真を見る】”黒柿”を知っていますか？11年寝かせて作る作品に驚きと感動…職人の技を見られる特別な作品展が開催中（山形） 佐藤友美アナウンサー「限られた地域でしかとることができないという黒柿を使った作品が、こちらです。人間では作ることができない独特な模様が入っていて、全国的にもこの味わいが人気だということです」 山形