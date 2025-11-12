北海道内は冷え込み、雪の降る日が増えてきました。まもなく到来するスキーシーズンに向けて、札幌市内ではお得にスキーグッズを手に入れる取り組みが進められています。札幌市内のスキー用品店です。スキーシーズンを前に多くの親子が訪れていました。みなさんのお目当ては…（利用客）「子どものスキーのレンタルに来ました」こちらはスキー板と靴、ストックなど一式セットで１