12日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比200円高の5万1320円と急伸。日経平均株価の現物終値5万1063.31円に対しては256.69円高。出来高は1843枚となっている。 TOPIX先物期近は3375.5ポイントと前日比9.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は16.17ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 51