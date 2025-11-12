日本テレビの水卜（みうら）麻美アナウンサーが、11月11日の生放送『ZIP!』で、8日に53歳の若さで亡くなった菅谷大介アナを追悼した。「番組では、菅谷アナの功績が取り上げられました。黒い礼服姿で出演した水卜アナは、涙ながらに、数日前まで菅谷さんと仕事をともにしていたと語り『絶対、泣かないと思ってたのに』と声を震わせました。水卜アナと菅谷アナの最後の会話は『私が休みの日にしていた、しょうもない旅行の話とか