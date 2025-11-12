キャッシュレス決済や無人券売機が進化しています。人手不足を補い、業務の効率化にもつながる最新機器の展示会を取材しました。 【写真を見る】タッチパネルの注文だけで顧客データが集まる？ふるさと納税の返礼品がすぐ受け取れる！？キャッシュレス決済・無人券売機の進化 熊本城ホールで開かれている展示会では、全国28の企業が最新機器などを紹介しています。並ぶのは、キャッシュレス決済の機器や無人券売機で