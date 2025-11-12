東京都内の中学校のテニス部で外部のコーチから指導を受ける生徒たち＝2017年7月笹川スポーツ財団は12日、「中学生のスポーツ活動と保護者の関与に関する調査」の結果に基づき、中学生のスポーツ機会は世帯年収によって格差がある実態を報告した。特に地域クラブは保護者の費用負担が課題で、公立中学校の部活動の地域展開（地域移行）での懸案とも合致している。世帯年収400万円未満から1千万円以上まで5区分し、運動部の加入