前橋市の小川晶市長（42）の事務所に電話し、小川氏を名指しして「殺したくなっちゃったよ」などと脅したとして、群馬県警は12日、脅迫の疑いで、前橋市南橘町の無職高橋正容疑者（68）を逮捕した。県警によると「電話をかけたが、内容は覚えていない」と一部否認している。逮捕容疑は10月17日午後3時45分ごろから約9分間、市内の事務所に設置されたコールセンターに電話して「殺したくなっちゃったよ」「責任取らねんかい」「