前橋市の小川晶市長（４２）を脅迫したとして、群馬県警は１２日、同市の無職の男（６８）を脅迫容疑で逮捕した。発表によると、男は１０月１７日午後、小川市長の事務所に電話し、応対した職員に市長を名指しして「殺したくなっちゃったよ。責任とらねんかい」などと言って脅迫した疑い。調べに対し、「市長の対応に不満があった」という趣旨の供述をする一方、「電話をかけたが、内容は覚えていない」とも話しているという。