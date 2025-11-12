サッポロホールディングス（ＨＤ）は１２日、２０２５年１２月期連結決算（国際会計基準）の業績予想を修正し、本業のもうけを示す営業利益は２月時点の予想より７８億円多い２７８億円、最終利益は５５億円多い１６５億円に引き上げた。いずれも４年ぶりに過去最高益を更新する見込みだ。国内市場で主力のビール「黒ラベル」や「エビス」の販売が好調で、値上げによる増収効果も寄与する。複合商業施設「恵比寿ガーデンプレイ