プロ野球・中日は12日、第54回三井ゴールデン・グラブ賞に選出された岡林勇希選手のコメントを発表しました。岡林選手はセ・リーグ外野手部門でトップの得票数を獲得し、4年連続4回目の選出となりました。今季はチームの143試合全てに出場し、打撃でも168安打で最多安打のタイトルを獲得しています。▼岡林勇希選手コメント全文4年連続で選出していただき、とてもうれしく思います。今年もこの素晴らしい賞をいただけて光栄です。