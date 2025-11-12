【モデルプレス＝2025/11/12】「國學院コンテスト2025」エントリーNo.1の根本智也（ねもと・ともや）さんのインタビュー。【写真】今年度も美男美女揃い「國學院コンテスト」ファイナリスト◆根本智也（ねもと・ともや）さんプロフィール学部／学年：経済学部／4年出身地：千葉県誕生日：11月13日趣味：散歩特技：バドミントン好きな食べ物：チンジャオロース好きな言葉（座右の銘）：水滴石を穿つ最近ハマっていること：散歩◆「