トライアスロン女子のエース、高橋侑子の引退会見の裏であったことトライアスロン女子のエース、高橋侑子（34＝相互物産）の現役引退会見が11日、都内で行われた。五輪代表選手が引退に際して会見を開くことは珍しくないが、トライアスロンでは異例中の異例。トライアスロンジャパン（旧日本トライアスロン連合＝JTU）が初めて選手の引退会見を主催した裏には、高橋への深い思いがあった。トライアスロンでは見慣れない光景だ