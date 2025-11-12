10月16日に74歳で死去したロックバンドKISSの初代ギタリスト、エース・フレーリーさん（本名ポール・フレーリー）の死因が判明した。ニュージャージー州モリス郡検視局の発表によれば、死因は自宅での転倒による頭部の鈍的外傷で、脳内出血を伴っていたという。 【写真】「KISS」仕様じゃない素顔のエース・フレーリーさん 家族は当初、「深い悲し