映画『ラッシュアワー』や『ベスト・キッド』などで知られるアクション俳優のジャッキー・チェン（71）に、海外で「死亡説」がささやかれていたようだ。【写真】デヴィッド・ベッカム、マカオで開催のNBAでジャッキー・チェンと奇跡のツーショット！JustJaredによると、ジャッキーの死亡説がネット上で広まり、現地時間11月10日夜時点で、Googleのエンターテイメントトレンドで最も検索されているキーワードとなったそうだ。