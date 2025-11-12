高知県は11月12日、県内がインフルエンザの流行期に入ったと発表しました。県によりますと11月9日までの1週間で、インフルエンザの定点医療機関あたりの報告数が3・13となり、インフルエンザの流行開始の指標となる1・00を超えました。内訳はインフルエンザA型が89％、B型が11％となっています。県内で感染拡大が予測されるため、県は12日に県内が流行期に入ったと発表し、こまめな手洗いやうがい、人ごみを避けることなど注意を呼