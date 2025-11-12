◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝１１月１２日、栗東トレセンもう整えるだけでよかった。ココナッツブラウン（牝５歳、栗東・上村洋行厩舎、父キタサンブラック）は坂路でステラクラウン（４歳２勝クラス）を１馬身半追走。全く仕掛けることもなく、半馬身届かなかったが、バランスのいい走りでしっかりと駆け上がった。５４秒３―１２秒７と時計は目立たなかった