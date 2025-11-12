俳優の生田斗真が１２日に自身のＳＮＳを更新し、ドラマ主演を務めることを報告した。女優の上白石萌歌とともに来年１月期の日本テレビ系連続ドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」（土曜・後９時）でダブル主演を務める生田。インスタグラムを更新し、「パン恋です。宜しくどうぞ」とコメント。「パンダ」がモチーフのモノクロ衣装姿でサングラスをかけ、上白石との２ショットをアップした。この投稿には「白黒よく似合いま