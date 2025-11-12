霧島（手前）をはたき込みで下した大の里＝福岡国際センター茨城県は12日、二所ノ関部屋（同県阿見町）の横綱大の里（25）に県民栄誉賞を贈った。2場所連続を含む通算5回の幕内優勝と、横綱昇進の功績を評価した。大の里は同日、県庁で開かれた授与式にビデオメッセージを寄せ「九州場所、しっかり頑張ります。応援よろしくお願いします」と話した。大の里は石川県出身。5月の夏場所で2場所連続4度目の優勝を遂げ、年6場所制以