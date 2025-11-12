知床沖で発生した観光船沈没事故の裁判が始まり、運航会社の社長側は無罪を主張しました。裁判では、沈没間近の電話音声も公開されました。事故から3年半。当時7歳の息子と元妻の行方は今もわかっていません。息子と元妻が行方不明帯広の男性「本当に本当に桂田が許せないです。できるだけ最大限の量刑を、罰を桂田に与えてほしいです」2022年4月、26人が犠牲になった知床半島沖の観光船沈没事故。運航会社の社長で安全統括管理