12日、高市首相が臨んだ参議院の予算委員会。初対決で激論を交わしたのは立憲民主党の蓮舫議員です。立憲民主党・蓮舫議員：総理、ご就任おめでとうございます。政治信条や政策の優先順位は違うけれど、心から高市首相に頑張ってほしいと願っている。体にも気をつけて頑張っていただきたい。高市首相：ありがとうございます。政治家としてやり抜きたいこと、しっかりやらせていただきたい。冒頭、エールを送った蓮舫議員ですが、一