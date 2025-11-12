川崎フロンターレは12日、GKチョン・ソンリョンとの契約満了に伴い、来季の契約を更新しないことを発表した。2016年に水原三星ブルーウィングスから加わったチョン・ソンリョンは、加入2年目にクラブ史上初のJ1優勝に貢献。正守護神として戦い抜き、10シーズンで7つのタイトル獲得に導いた。長らく川崎を支えた韓国人GKは、クラブ公式HPでファンに向けて「今シーズンを最後に、川崎フロンターレを離れることになりました。まず、