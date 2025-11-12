国土交通省は、東急田園都市線列車衝突事故を受けて指示した、信号装置の条件設定に関する緊急点検の中間報告をとりまとめた。対象となった186事業者4,760駅のうち、10事業者15駅で信号装置の条件設定が不十分な箇所が確認された。すでに設備改修などにより安全を確保しているという。不十分な箇所が確認されたのは、JR東日本の羽越線新発田駅・上越線水上駅・高崎線熊谷駅、JR西日本の東海道線高槻駅と芦屋駅・山陽線土山駅・大阪