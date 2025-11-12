今井はメジャー移籍市場の目玉のひとりだ(C)産経新聞社今オフでのメジャー挑戦が有力視されていた西武の今井達也は、11月10日に球団側が米球界移籍を容認したことにより、国内外メディアにおいて、その動向が一気に注目を集めることとなった。【動画】キャッチボールのような力感でこの伸び！西武・今井の圧巻ピッチングポスティングでの移籍を目指す今井は、メジャー球団関係者の評価も高く、先発ローテーションでの起用にも