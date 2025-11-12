ゼニスは、アニメ『ルパン三世』に登場するキャラクター、次元大介をフィーチャーしたコラボレーションウォッチ「クロノマスター リバイバル 次元大介エディション」を、世界に先駆けて伊勢丹新宿店メンズ館ポップアップストアと公式オンラインブティックで発売する。これまでゼニスはルパン三世とのコラボレーションモデル3作を発表しており、いずれも人気で希少価値の高いモデルとなっている。クロノマスター リバイバル 次元大