日本エイサーは11月12日、ゲーミングブランド「Nitro」新製品として、240Hzリフレッシュレートの24.5型フルHDゲーミングディスプレイ「VG250QW3bmiipx」および、320Hzリフレッシュレートの24.5型フルHDゲーミングディスプレイ「VG250QF3bmiipx」と「XV250QF3bmiiprx」を発売した。想定売価はVG250QW3bmiipxが20,980円、VG250QF3bmiipxが26,980円、XV250QF3bmiiprxが29,980円。最大320Hzリフレッシュレートの「Nitro」ディスプレイ3