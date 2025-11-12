楽天は１２日、育成の平良竜哉内野手（２７）と支配下選手契約に合意したと発表した。年俸は８００万円（推定）。平良は前原から九州共立大、ＮＴＴ西日本を経て２２年ドラフト５位で入団。昨季終了後に戦力外通告を受け、今季は育成選手としてプレーしていた。今季は２軍で６１試合に出場。打率３割５分４厘、１本塁打、１６打点、出塁率は４割１厘。身長１７０センチと小柄ながら力強い振りで存在感をみせ、出場機会を求めて外