天皇賞・秋10着だったブレイディヴェーグ（牝5＝宮田、父ロードカナロア）はジャパンC（30日、東京）に参戦することが分かった。12日、サンデーサラブレッドクラブが発表。2023年のエリザベス女王杯でG1タイトルを手にして以降は1600〜2000メートルの距離を使われていたが、自身のキャリア最長となる2400メートルの距離で久々の勝利を目指す。14日に美浦に帰厩する予定。