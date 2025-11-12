◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝１１月１２日、栗東トレセン数字だけでは測れない、活気が詰まっていた。パラディレーヌ（牝３歳、栗東・千田輝彦厩舎、父キズナ）は坂路で単走。ラスト１ハロンを過ぎると、首をしっかりと使い、雄大なフォームで加速する。前へ、前へと推進力が伝わるような走りでトップスピードに入り、５５秒４―１２秒２でフィニッシュした。